В микрорайоне Свободного видели рысь

Фото: pixabay.com

Рысь заглянула в один из микрорайонов Свободного. Детёныша дикой кошки заметил житель Суражевки, который рано утром отправился на работу.

Мужчина увидел зверя в начале восьмого утра в парковой зоне рядом с санаторием «Свободный». Сфотографировать рысёнка амурчанин не успел — кошка быстро скрылась из виду, заметив человека, пишут «Зейские огни».

«Может быть, рысь всё ещё в городе, и даже не успела покинуть Суражевку. Хотелось бы предупредить жителей города, чтобы самостоятельно не шли на контакт с животным», – предупреждают специалисты.

Горожан просят сообщать о нахождении на территории населённого пункта диких животных старшему егерю Сергею Ежевскому по телефону 8-914-391-11-11.