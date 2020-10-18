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18октября
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сегодня, 14:46 3

В Хабаровске пропадают люди с симптомами коронавируса

В Хабаровске пропадают люди с симптомами коронавируса
Фото: pixabay.com

Хабаровчане заметили, что в городе начали пропадать люди с симптомами коронавируса. На одном предприятии пропало сразу несколько человек.

Жители Хабаровска разыскивают своих коллег. У нескольких человек на одном предприятии обнаружили симптомы коронавируса, после чего связь с ними пропала. Обеспокоенные горожане обратились через социальные сети в местную больницу.

Скандал разразился в официальном аккаунте краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 10». Одна из хабаровчанок обратилась к ним с вопросом о местонахождении своих коллег по работе.

— У меня на работе выявили семь человек с COVID-19, куда их дели непонятно. Точнее, мне интересен лишь один. Если я позвоню в «десятку» или в иное место, где эти ковидники, значит, мне в больнице не скажут, есть ли у них такой-то? Как узнать, лежит ли в этом отделении определенный человек? — написала хабаровчанка Анастасия,

Администратор страницы КГБУЗ «ГКБ № 10» заявил, что эту информацию женщина не получит, даже если позвонит в их учреждение. Хотя хабаровчанка лишь хотела узнать о местонахождении человека, а не его диагноз.

— Мы не можем разглашать врачебную тайну. Телефоны сейчас есть у всех, их никто у пациентов не отбирает. И ковид здесь ни при чем. Мы работаем в правовом поле, — ответили представители больницы.

Правильность действий сотрудников медучреждения подтвердили и краевой минздрав, и юристы.

— В соответствии с положениями федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну. Они могут быть предоставлены только гражданину, находящемуся на лечении, либо, с его письменного согласия, другим гражданам, в том числе родственникам, — прокомментировал ситуацию Клим Гужин, юрист, пишет портал dvnovosti.ru.

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#коронавирус #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    "В ХАБАРОВСКЕ ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ С СИМПТОМАМИ КОРОНАВИРУСА"

    Уф, оказывается, не пропадают люди...

    Название заметки изменить не мешало бы.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    как интересно трактуют врачебную тайну,а местонахождение теперь только родственникам и через полицайзикурат??

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Видели на видео их правовое поле на митинге

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