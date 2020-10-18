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18октября
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Новая неделя в Приамурье начнётся с мокрого снега: прогноз погоды на 19 октября

Новая неделя в Приамурье начнётся с мокрого снега: прогноз погоды на 19 октября

По сообщению Амурского гидрометеоцентра завтра, 19 октября, в Приамурье переменная облачность, местами по востоку небольшие осадки: ночью снег и мокрый снег, днём мокрый снег и дождь.

Ночью по северу ожидается слабый переменный ветер, по югу юго-западный 3-8 метров в секунду. Днём по северу юго-западный ветер, по югу северо-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по северу -5°С...-10°С, местами до -15°С...-20°С, по югу -2°С...-7°С. Днём по северу 0...+5°С, местами 0...-5°С, по югу +5°С...+10°С.

В Белогорске ночью -3°С, днём до +3°С, ясно, лёгкий ветер 1-3 метра в секунду.

В Свободном ночью -4°С, днём до +2°С, без осадков, ветер 1-2, с порывами до 5 метров в секунду.

В Тынде ночью до -16°С, днём -2°С, без осадков, туман, лёгкий ветер 1-3 метра в секунду.

В Шимановске ночью -3°С, днём до +2°С, без осадков, ветер 1-2 метра в секунду. В Зее ночью -5°С, днём около +2°С, без осадков и почти безветренно, сообщает портал rp5.ru.

В Благовещенске синоптики прогнозируют ночью переменную облачность, без существенных осадков, днём небольшую облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Температура ночью 0...-2°С, днём +7°С...+9°С.

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#погода #природа

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