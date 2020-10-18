Артисты автоклуба устроили праздник для единственного ребёнка в селе Ромненского района

Фото: @avtoklub_romny

Автоклуб районного дома культуры села Ромны устроил праздник для единственного ребёнка из села Восточная Нива. Мальчика развлекали клоун Филипп, Розочка и Миньон.

Артисты провели для Вадима мероприятие, посвящённое здоровому образу жизни под названием «А вам слабо?». Праздник организовали в рамках районной профилактической операции «Здоровье».

Герои мультфильмов узнали у Вадима, как он соблюдает личную гигиену, а также выяснили — какие поступки детей можно считать хорошими, а какие нет.

Затем мальчик в одиночку справился с испытаниями «Попади в цель», «Надень кольцо», «Футбол», «Красный-зеленый». Вадим соревновался в ловкости, быстроте и точности с Розочкой и Миньоном.

В конце персонального праздника мальчика наградили сладким призом, сообщает автоклуб РДК Ромны.