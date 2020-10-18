Служебная собака учит амурских волонтёров искать пропавших людей

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Амурские добровольцы учатся искать людей, которые потерялись. Занятия для них проводят спасатели, полицейские и бельгийская овчарка.

Волонтёры из Приамурья в ресурсном центре, созданном на базе Амурского учебно-методического центра ГО, ЧС и ПБ, учатся искать пропавших людей. Обучают добровольцев не только преподаватели центра и сотрудники спецслужб, но и один четвероногий «педагог».

Бельгийская овчарка Эджина покорила сердца всех учеников. Собака показала добровольцам свои таланты: продемонстрировала дрессировку и рабочие качества. По следу она с лёгкостью нашла спрятавшегося человека, а также защитила свою коллегу — нaчaльника oтдeлeния цeнтpa кинoлoгичecкoй cлyжбы УMBД Poccии пo Aмypcкoй oблacти, мaйopа пoлиции Haтaлью Kyзнeцoву.

«Эджина в работе — собака серьёзная, с ней не забалуешь, вмиг обуздает нарушителя. А во время отдыха — это килограммы обаяния с умнейшими глазами. Готова часами резвиться и прыгать за мячиком», — отмечают в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.