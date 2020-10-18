В Благовещенске во дворе дома на Дьяченко автомобиль закидали яйцами
В Благовещенске на улице Дьяченко сфотографировали закиданный яйцами автомобиль, сообщает паблик kriminal.blg. Кажется, водитель перешёл кому-то дорогу.
В комментариях благовещенцы поделились более изощрённым рецептом:
«Набираешь в шприц содержимое яйца и всё это вливаешь в уплотнитель двери. Вонь ужасная будет, а найти источник практически невозможно»
«Level complete on 65%. Чтоб выйти на 100%, надо было пшеном ещё сверху посыпать»
«Это же сколько можно было блюд сделать из этих яиц»
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