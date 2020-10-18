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18октября
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сегодня, 13:00 1

В Благовещенске во дворе дома на Дьяченко автомобиль закидали яйцами

В Благовещенске во дворе дома на Дьяченко автомобиль закидали яйцами

В Благовещенске на улице Дьяченко сфотографировали закиданный яйцами автомобиль, сообщает паблик kriminal.blg. Кажется, водитель перешёл кому-то дорогу.

В комментариях благовещенцы поделились более изощрённым рецептом:

«Набираешь в шприц содержимое яйца и всё это вливаешь в уплотнитель двери. Вонь ужасная будет, а найти источник практически невозможно»

«Level complete on 65%. Чтоб выйти на 100%, надо было пшеном ещё сверху посыпать»

«Это же сколько можно было блюд сделать из этих яиц»

Просмотров всего: 1984

#происшествия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    ночная сигналка,достала,или прям к окну ставят,ночью прохладно уже,и прогрев рано утром включают,слушай и дыши,дорогой соседушка,не вытерпел...

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