В Благовещенске во дворе дома на Дьяченко автомобиль закидали яйцами

В комментариях благовещенцы поделились более изощрённым рецептом:

«Набираешь в шприц содержимое яйца и всё это вливаешь в уплотнитель двери. Вонь ужасная будет, а найти источник практически невозможно»

«Level complete on 65%. Чтоб выйти на 100%, надо было пшеном ещё сверху посыпать»

«Это же сколько можно было блюд сделать из этих яиц»