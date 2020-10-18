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18октября
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сегодня, 12:35 0

За помощь в розыске семилетнего мальчика дадут миллион рублей

За помощь в розыске семилетнего мальчика дадут миллион рублей

Во Владимирской области 28 сентября пропал семилетний Савелий Роговцев. Мальчик худощавого телосложения, рост около 120 сантиметров. Волосы — светло русые, а глаза серо-голубые.

Пропавший был одет почти во всё синее: куртка, жилетка, галстук, брюки и кроссовки. Также на нём была белая рубашка и тёмно-синяя шапка. С собой у него был чёрный рюкзак с жёлтыми вставками. На рюкзаке изображено авто и надпись «OFF ROAD EXTREME».

В день пропажи, 28 сентября, около 14:30 ребёнок приехал в село Горки Камешковского района Владимирской области на школьном автобусе. Он вышел на остановке, но домой не пришёл.

МВД РФ объявляет о назначении вознаграждения в один миллион рублей за помощь в розыске Савелия Роговцева.

Все, кто знает какую-либо информацию о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения обратитесь в полицию.

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#происшествия

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