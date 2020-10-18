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18октября
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сегодня, 12:10 1

Первый раз прощается, второй раз запрещается: в Благовещенске проверяют соблюдение масочного режима

Первый раз прощается, второй раз запрещается: в Благовещенске проверяют соблюдение масочного режима
Фото: благовещенск.рф

Сегодня, 18 октября, в Благовещенске спецкомиссия проверила маски у пассажиров на автовокзалах, автобусах, магазинах и ТЦ. За несоблюдение масочного режима даже грозит штраф, но в этот раз сотрудники ограничились устными предупреждениями. Такие рейды станут постоянными.

Специалисты Роспотребнадзора побывали в ТЦ «Мега» и проверили соблюдение правил безопасности посетителями и сотрудниками.

— В первую очередь обращаем внимание на соблюдение масочного режима и наличие дезсредств для обработки рук. Обработка контактных поверхностей должна проводиться каждые два часа, а генеральная уборка — перед сменой. Организация должна вести журнал уборки, куда заносятся все данные, когда были обработаны поверхности, — рассказала заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Амурской области Яна Гудыма.

За нарушение масочного режима физлицам предусмотрен штраф от одной до 10 тысяч рублей, ИП – от 30 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. Некоторые благовещенцы неправильно носят маски. Надевать маску необходимо так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок. В ТЦ четыре человека были без масок, сообщает администрация Благовещенска и Благ. района.

Также специалисты посетили автовокзал.

— Ещё весной для транспортной инфраструктуры области разработали действия по предотвращению распространения коронавируса. Нареканий к вокзалам нет, а вот нескольким пассажирам рекомендовано надеть или приобрести маску, люди устраняли замечание, — рассказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Светлана Попова.

Контроль ношения масок на всех вокзалах области будет проходить по графику.

— На Автовокзале проверили дезсредства у водителей. У всех они есть и хорошего качества. Также водители проводят межрейсовую обработку салона. Двум водителям рекомендовали организовать места хранения дезсредств и приобрести запас масок для водителя на весь период поездки, — пояснил представитель Роспотребнадзора Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    19 минут назад

    При таком отношении к здоровью своему, к здоровью окружающих людей, при таком ношении масок как на фото или вовсе их отсутствию, положительного эффекта не будет!

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