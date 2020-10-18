В Приамурье прислали подозрительное мясо

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В Приамурье поступила подозрительная партия мяса в 500 килограммов из мясокомбината в Ленинградской области. К счастью, в пробах продукции вирус африканской чумы не выявили. Теперь специалисты ждут вторую, более крупную партию мяса с того же мясокомбината.

— Такая ситуация связана со вспышкой вируса в Воронежской области. Из очага заболевания две партии мясной продукции отправили на мясокомбинат Ленинградской области. Для человека зараженное мясо угрозы не несёт. Опасен факт заноса вируса в регион, — пояснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Вагон с потенциально опасной партией мяса из Ленинградской области встречали сотрудники амурских управлений ветеринарии и Россельхознадзора. Мясо изъяли и проверили в лаборатории, а вагон тщательно продезинфицировали. До получения результатов анализов мясо хранили в опечатанном помещении.