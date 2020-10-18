Администрация Благовещенска уходит на месяц «удалёнки»

Фото: благовещенск.рф

С понедельника, 19 октября, структурные подразделения администрации Благовещенска ограничивают личный приём. Корреспонденцию от горожан будут принимать дистанционно до 20 ноября включительно.

Направить обращение можно через официальный сайт администрации, портал госуслуг или с помощью сайта МФЦ Амурской области. Также граждане могут воспользоваться информационным киоском в здании администрации. Или направить обращение по электронной почте (info@admblag.ru) или на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133.

С вопросами можно обращаться и по телефонам, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.