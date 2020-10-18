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18октября
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сегодня, 10:32 0

Ремонт детской поликлиники №1 в Благовещенске закончат к концу декабря

Ремонт детской поликлиники №1 в Благовещенске закончат к концу декабря
Фото: amurobl.ru

В Благовещенске продолжается капитальный ремонт детской поликлиники №1. На объекте побывал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

Строители уже выполнили демонтажные работы, установили оконные проёмы, сделали разводку отопления, практически завершили устройство системы вентиляции и штукатурные работы.

Глава региона Василий Орлов уточнил, есть ли риски по сдаче объекта, которая запланирована не позднее 20 декабря. Подрядчик заверил: «Не должно быть».

— Закончили работы в подвальном помещении. Сейчас рабочие «заходят» на 1-й этаж. Скоро приступим к чистовой отделке. Подрядчиком закуплены все необходимые материалы. Важно, что объект обеспечен видеонаблюдением — регулярно контролируем ход строительных работ, — рассказал министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Ремонт детской поликлиники №1 г.Благовещенска не проводился 12 лет. Капитальный ремонт, который сейчас ведётся, изменит не только внутренний вид помещений, но и частично их функционал. Кроме того, по поручению губернатора будет создана парковка для автомобилей у входа в поликлинику.

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#губернатор #медицина #областная власть

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