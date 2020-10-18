В Благовещенске автомобиль упал в яму на дороге
В Благовещенске вечером 17 окяюря автомобиль упал в яму. Водитель в темноте не заметил ограждение на Горького — Политехнической, сообщает партнёрский паблик kriminal.blg.
В посте пошутили, что водитель просто поехал посмотреть строительство ветки метро.
Благовещенцы поделились своим мнением в комментариях:
«Там не только знаки и ограждение должны быть, но и в темное время суток прожектор. Тем более сегодня дождь шёл, сложно увидеть. Где освещение?»
«На дорогу надо смотреть, а не в телефон»
В ГИБДД города сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Амур.инфо будет следить за развитием событий.
Просмотров всего: 1232