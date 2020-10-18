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18октября
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сегодня, 10:06 0

В Благовещенске автомобиль упал в яму на дороге

В Благовещенске автомобиль упал в яму на дороге

В Благовещенске вечером 17 окяюря автомобиль упал в яму. Водитель в темноте не заметил ограждение на Горького — Политехнической, сообщает партнёрский паблик kriminal.blg.

В посте пошутили, что водитель просто поехал посмотреть строительство ветки метро.

Благовещенцы поделились своим мнением в комментариях:

«Там не только знаки и ограждение должны быть, но и в темное время суток прожектор. Тем более сегодня дождь шёл, сложно увидеть. Где освещение?»

«На дорогу надо смотреть, а не в телефон»

В ГИБДД города сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Амур.инфо будет следить за развитием событий.

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#дороги #ДТП

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