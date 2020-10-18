Сегодня в Благовещенске на улицу Ленина вернутся автобусы

Сегодня, 18 октября, в Благовещенске по улице Ленина от улицы Шимановского до 50-летия Октября запустят автобусы. Подрядчик уже установил там дорожные знаки. На прежнюю схему движения вернутся маршруты № 4,9,К,30,31,11.

А вот квартал Ленина между Пионерской и Шевченко останется закрыт. Здесь ещё уложат асфальтобетон, а по обеим полосам движения поставят два современных автобусных павильона. Установят конструкции уже к концу недели, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Просмотров всего: 738

#дороги #транспорт

распечатать

bezsonova