Выбор читателей за 17 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 17 октября.

Южная Корея для российских туристов открыта, но больше для галочки. Хотя регулярные рейсы из Москвы «Аэрофлот» всё же запустил. Но даже после этого, по мнению ассоциации туроператоров, это направление массово популярным у россиян ещё долго не станет.

В субботу, 17 октября, в Амурской области лабораторно подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальное число заболевших выявили в Благовещенске — 31.

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в недавно отремонтированном реанимационном отделении Амурской областной клинической больницы. Отделение обновили впервые за 25 лет на средства «Единой субсидии», в объеме 295 миллионов рублей.

Вчера, 16 октября ушёл из жизни известный амурский археолог этнолог, историк, преподаватель и организатор научно-исследовательской работы БГПУ Дмитрий Болотин. Прощание с учёным состоится в понедельник, 19 октября в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы, в 11:00.