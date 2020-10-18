Гороскоп 18 октября: Тельцов ждёт успех, а Раков экзамен на зрелость

Восход Солнца: 06:57

Заход Солнца: 17:32

Солнце в Весах.

Овен. Первая половина дня принесёт душевное равновесие. Повысится работоспособность, активизируется деятельность по всем жизненным направлениям. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Вы сумеете переубедить партнеров и заручиться их поддержкой в самых смелых начинаниях. Ваши обдуманные действия будут иметь успех.

Телец. День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение. Сегодня звезды не благоприятствуют поездкам, поскольку возможны всякого рода катастрофы.

Близнецы. Период испытаний продолжается, однако если вы сумели выдержать экзамен на зрелость, то сможете трезво переосмыслить прошлое, продумать предстоящие действия, обрести мир и покой в семье. В конце концов задуманное можно реализовать другими методами и с новыми людьми. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих.

Рак. Вероятно, вам тоже предстоит выдержать экзамен на зрелость. Если вы уверенно справитесь с испытанием, сможете трезво переосмыслить прошлое, продумать предстоящие действия, вы обретете мир и покой в семье. В конце концов задуманное можно реализовать другими методами и с новыми людьми.

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Лев. Благоприятный день для представителей творческих профессий. Бизнесменам рекомендуется довести до конца ранее начатое дело. Возможно, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и твердость.

Дева. Сегодня вам, вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. А если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции — она не подведет, так как вы очень остро чувствуете все, что происходит. Уделите внимание себе. Вы почувствуете разрядку и облегчение.

Весы. Хороший день для представителей творческих профессий. Вероятно, творческая активность принесёт долгожданные результаты. Ваш жизненный потенциал несколько повысится, однако не исключено, что неприятное известие или действия близкого человека основательно испортят вам настроение или не позволят в полной мере проявить деловую активность в сфере профессиональной деятельности.

Скорпион. Атмосфера вокруг вас может быть достаточно мрачной, но неприятности коснутся людей, с которыми вам изначально было не по пути. Возможно, что вы будете терзаться внутренним беспокойством. На почве этого с любимым человеком возникнут ссоры, мелкие, но достаточно неприятные. Постарайтесь не замыкаться в себе.

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Стрелец. Вам стоит немного расслабиться и насладиться личной жизнью. Сделайте это хотя бы вечером, когда все хлопоты будут позади. Интересы детей или близких родственников потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми, проявите мудрость и выдержку в дружеском общении.

Козерог. Крайне неблагоприятный день. Ваше стремление к признанию и похвалам принудит к излишнему усердию или заставит вмешаться в сомнительные или рискованные с финансовой точки зрения операции. Не исключено, что ваша гордость будет задета, это приведет к конфликтной ситуации.

Водолей. День неблагоприятен для установления новых отношений. Не пытайтесь торопить события или изменить привычный распорядок дня.С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры. Потакание собственным слабостям может затормозить духовный прогресс и стать причиной многих неприятностей.

Рыбы. На работе удачно пройдут переговоры, и вы легко достигнете желаемых результатов. Нужно уделять больше внимания своим близким. Этот день нельзя назвать неудачным, но он потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии.

Астролог: Вальдемар Небоходцев