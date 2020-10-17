«Тотальный диктант» пишут и в Благовещенске, и в Арктике

Сегодня, 17 сентября, проходит традиционная акция «Тотальный диктант», которая в очередной раз доказывает, что быть грамотным – это модно. Диктант прочли уже три раза – раньше всех чтецы из Владивостока, потом из Новосибирска и Питера. Последнее чтение пройдет в 23.00 по Москве.

Вместе с этим проходит и 17-часовой онлайн-марафон, который включает не только онлайн-трансляции диктанта для всех часовых поясов, но лекции экспертов-филологов, общение с друзьями проекта, а также спектакль, посвященный основной теме «Тотального диктанта» в этом году – космосу.

Акция проводится как в аудиториях, так и в онлайн-режиме. В диктанте участвуют русскоговорящие жители 69 стран мира. Пятеро сотрудников станции «Восток», которая располагается в Антарктиде, тоже охотно согласились принять участие в диктанте, остальные же, по словам ребят, остались откапывать гараж.

Все четыре части текстов специально для тотального диктанта подготовил педагог и писатель Андрей Валерьевич Геласимов. Тема космическая, речь пойдет о Косте Циолковском – мальчике, который любил ракеты и мечтал совершить межзвездное путешествие.

Постоянные участники «Тотального диктанта» отмечают, что писать в онлайн-режиме сложнее, ведь в этом случае есть риск сделать опечатку. Подготовка к акции среди завсегдатаев ведется очень ответственно.

– Я читал сборники по русскому языку, перечитывал все правила. Заходил на официальный сайт акции и просматривал все видеоролики от Грамоты.ру. Пробовал писать пробные диктанты за 2017 и последующие года. Я очень сильно хочу получить оценку «отлично». Даже, если я допущу одну пунктуационную ошибку, мне будет очень стыдно. Я настроен решительно, рассказал студент АмГУ Богдан Храмов.

Перед началом диктанта напустите всем участникам дал Андрей Валерьевич Геласимов.

– Думаю, что все участники акции справятся, так как текст я написал несложный. Надеюсь, что текст будет вам интересен. Мысленно с вами, —сказал писатель.