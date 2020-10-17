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17октября
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Благовещенка Анна Соловьёва второй раз пробует свои силы в проекте «Танцы на ТНТ»

Благовещенка Анна Соловьёва второй раз пробует свои силы в проекте «Танцы на ТНТ»

Сегодня, 17 октября, прошел очередной отборочный тур в проект «Танцы на ТНТ». В последнем сезоне решила снова участвовать известная в Благовещенске Анна Соловьёва.

В прошлый раз в «Танцах» Анна побывала 5 лет назад. Тогда она не смогла пройти в финал шоу. После этого девушка уехала в Шанхай. Тогда Анна начала развиваться в хореографии, стала посещать различные уроки и мастер-классы.

Членам жюри Анна танцевала в стиле урбан с элементами афро. Интересно, что на середине выступления выключилась музыка, но девушка смогла продолжить выступление, за что её отдельно похвалили члены жюри и взяли в шоу.

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#культура

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