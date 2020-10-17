Рост продолжается: в Приамурье 65 новых случаев COVID-19

В субботу, 17 октября, в Амурской области лабораторно подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Максимальное число заболевших выявили в Благовещенске — 31.

12 человек заболели в Свободном, а также по пять заболевших в Зее и Тамбовском районе, по три в Тынде и Белогорске, двое – в Сковородинском районе, по одному в Завитинском, Благовещенском, Мазановском и Константиновском районах.

— С нарастающим итогом 17 октября 2020 года в Амурской области выявлено 5 133 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 649,71 на 100 тысяч населения, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За весь период из стационара с выздоровлением выписаны 3 229 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 57 человек, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.