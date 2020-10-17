Волонтёры в Благовещенске раздали порядка сотни одноразовых масок

Сегодня, 17 октября волонтёры из «Молодой гвардии» раздали порядка ста масок. Акция прошла в центре города при поддержке управления по физической культуре и делам молодёжи.

Раздать средства индивидуальной защиты решили из-за высоко роста заболеваемости коронавирсусной инфекцией, акция призвана еще раз напомнить о необходимости беречь своё здоровье и не пренебрегать мерами профилактики.

— Мы понимаем, что COVID-19 никуда не ушел, заболевшие ежедневно выявляются. Поэтому мы решили обратить внимание жителей на профилактику и раздавать маски в местах большого скопления людей. Особое внимание обращаем на людей в возрасте 60+, которые входят в группу риска. Напоминаем им о том, что необходимо соблюдать все меры профилактики: избегать контактов, соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маску. Надеемся, что эта акция поможет хоть в какой-то степени снизить рост заболеваемости, – прокомментировала консультант отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Полина Козорезова.