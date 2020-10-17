Прощание с Дмитрием Болотиным состоится в понедельник

Вчера, 16 октября ушёл из жизни известный амурский археолог этнолог, историк, преподаватель и организатор научно-исследовательской работы БГПУ Дмитрий Болотин. Прощание с учёным состоится в понедельник, 19 октября в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы, в 11:00.

Дмитрий Петрович Болотин в 1983 г. поступил на исторический факультет БГПИ. Окончил его в 1990 после службы в армии.

В 1995 году он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Этнокультурная ситуация на Верхнем Амуре в эпоху позднего средневековья (XIII-XVII вв.)».

Дмитрий Петрович прошёл большой путь от ассистента (1993) до доцента (1996) и профессора (2011), сообщил коллектив БГПУ в своём Инстаграме.