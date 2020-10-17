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17октября
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сегодня, 18:03 0

На субботнике в Белогорье собрали 300 мешков мусора

На субботнике в Белогорье собрали 300 мешков мусора
Фото: @blagoveshchensk.rf

Сегодня очистили от мусора территорию озера Утесного в Белогорье. Субботник провели в рамках акции «Город берегу». В уборке приняли участие несколько десятков местных жителей, общими усилиями собрали 300 мешков мусора.

Белогорье — излюбленное место для отдыха, некогда красивые места утопают в бутылках, пластике и битом стекле. Для всех, кто хотел принять участие в уборке предоставили автобус, добровольцев поили горячим чаем и показали выставку детский рисунков в местной школе. К акции присоединился и мэр Благовещенска.

— Для нас нет «отдаленных» территорий, потому что мы стараемся уделять им внимание в разных плоскостях насколько это возможно. Я рад, что сегодня получилось выйти на субботник именно здесь, — отметил Олег Имамеев.

Акция «Город берегу» стартовала 10 октября и продлится до конца месяца, все желающие могут выйти на субботник. На все интересующие вопросы ежедневно отвечают в колл-центре с 9 до 19 по телефонам 66-23-26 или 8 924-140-58-33.

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#экология

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