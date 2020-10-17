В Благовещенске разыскивают 17-летнего Кирилла Воспукова

Следственное управление СК РФ по Амурской области разыскивает 17-летнего Кирилла Воспукова. 29 сентября, около 20 часов молодой человек ушёл из общежития в городе Благовещенске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Всем, кто обладает какой-то информацией, просят помочь.

На вид молодому человек 16-19 лет, рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, глаза голубые. Подросток был одет в серую демисезонную куртку, штаны тёмного цвета с белыми лампасами, спортивные кроссовки тёмного цвета с белой подошвой.

Тех кто что-либо знает о местонахождении Кирилла, просят обратиться по телефону 8 924 744 0020 или в полицию 102, 112.