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17октября
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В Благовещенске разыскивают 17-летнего Кирилла Воспукова

В Благовещенске разыскивают 17-летнего Кирилла Воспукова
Фото: amur.sledcom.ru

Следственное управление СК РФ по Амурской области разыскивает 17-летнего Кирилла Воспукова. 29 сентября, около 20 часов молодой человек ушёл из общежития в городе Благовещенске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Всем, кто обладает какой-то информацией, просят помочь.

На вид молодому человек 16-19 лет, рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, глаза голубые. Подросток был одет в серую демисезонную куртку, штаны тёмного цвета с белыми лампасами, спортивные кроссовки тёмного цвета с белой подошвой.

Тех кто что-либо знает о местонахождении Кирилла, просят обратиться по телефону 8 924 744 0020 или в полицию 102, 112.

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#дети

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