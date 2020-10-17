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17октября
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На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 18 октября

На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 18 октября

В отдельных районах Приамурья, по сообщению Амурского гидрометцентра, ожидаются осадки, на севере пройдёт снег, на юге снег с дождём. Ветер западный, северо-западный умеренный с порывами до 13-15 метров в секунду. По северу температура опустится до - 5-10 °С, а местами и до - 15 °С, на юге столбик термометра покажет от - 2 до - 7 °С.

В Белогорске облачно с прояснениями. Днём температура +2°С...+4°С, ночью -2°С, ветер юго-западный до 2 метров в секунду.

В Завитинске малооблачно. Днём температура +2°С...+4°С, ночью -3°С, ветер западный и юго-западный до 5 метров в секунду.

В Райчихинске малооблачно. Днём температура +2°С...+4°С, ночью -2°С, ветер западный до 5 метров в секунду.

В Архаре ясно. Днём температура +2°С...+4°С, ночью -3°С...-4°С, ветер разных направлений от 1 до 5 метров в секунду.

В Свободном облачно с прояснениями. Днём температура +2°С...+4°С, ночью -3°С. Днём ветер западный до 4 метров в секунду, вечером южный до 1,6 метров в секунду..

В Шимановске солнечно, осадков не ожидается. Температура днём 0°С...+2°С, ночью -4°С...-5°С. До обеда ветер западный до 4 метров в секунду, после обеда ветер юго-восточный до 1.8 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём 0°С...+2°С, ночью -7°С...-8°С. До обеда ветер западный до 4 метров в секунду, после обеда ветер разных направлений до 2 метров в секунду.

В Тынде облачно, мокрый снег. Днём воздух прогреется до - 2°С, ночью похолодает до -13°С. До обеда ветер западный 1,8 метров в секунду, ночью штиль.

В Сковородине малооблачно, с прояснениями. Днём воздух прогреется до 0°С, ночью -11°С. Ветер разных направлений до 1,8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами 12-14 метров в секунду, днём западный умеренный. Ночью -2 °С…-4°С, днём температура воздуха поднимется до +5°…+7°С.

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