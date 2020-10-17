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17октября
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сегодня, 15:35 2

Дороги в Благовещенске отремонтируют до 1 ноября

Дороги в Благовещенске отремонтируют до 1 ноября
Фото: admblag.ru

Благовещенская администрация проверила ход реконструкции улично-дорожной сети города. Не за горами контрактный срок окончания всех ремонтных работ. При этом и объём ремонта немалый. Инспекцию возглавил лично мэр, который накануне вышел на работу после выздоровления от коронавируса.

— С учётом приближающихся холодов мною дано поручение вести контроль работ в ежедневном формате. Соответственно, ежедневно будет предоставляться информация о динамике решения тех или иных задач, поставленных заказчиком. Я думаю, что в любом случае до 1 ноября – это срок окончания муниципальных контрактов, работы будут выполнены. Например, я не вижу проблем по улице Ленина и Калинина в центральной части города. Есть серьезные замечания по улице Калинина между Воронкова и Институтской, там подрядчик задерживает сроки, это очевидно. Также у нас есть вопросы по улице Зеленой, устройству парковки в районе сквера возле ТЦ «От и До», там есть нарекания и по качеству работ. Также, считаю, ненадлежащим образом организован контроль со стороны заказчика, — прокомментировал мэр Олег Имамеев.

Также мэр объяснил, что сроки затянулись из-за неподходящих погодных условий, помешали дорожным работам затяжные дожди, грунт был перенасыщен влагой. Но все дни простоя уже компенсировали. К 25-26 октября завершат ремонт на улице Калинина от Тенистой до Краснофлотской. На сегодняшний день уже установили 95% всех знаков, на готовых участках нанесли разметку. В эти же сроки планируют завершить ремонт на улице Ленина, сейчас там ведут работы на участке от Пионерской до Шевченко.

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#дороги

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Скорей-бы уж хотелось. Надоело переключаться с одной улицы на другую объезжая то пробки то ремонты. В этом году с этими магистралями закончат, а вот в следующем нас ждут такой же ремонт Мухина и Театральной, насколько я помню. Так что "дубль два" будет в следующем году. С другой стороны, есть надежда, что сделав хорошо в этот раз включая и подземные коммуникации мы забудем о ежегодном перекапывании дорог на ближайшие годы. Хочется в это верить.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Театральную в прошлом году делали.

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