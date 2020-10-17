Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:06 0

Лишённик из Приамурья почти три месяца ездил поддельными правами

Лишённик из Приамурья почти три месяца ездил поддельными правами
Фото: pixabay.com

В Зейском районе прокуратура направила в мировой суд уголовное дело. В нём жителя района обвиняют в езде за рулём по поддельным правам. Ранее гражданина лиши прав за оставление места ДТП.

— По версии следствия в мае 2020 года 42-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортными средствами на 12 месяцев за оставление места ДТП, приобрел за 20 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение, которое впоследствии неоднократно предъявлял сотрудникам ГИБДД при передвижении по дорогам и проверке документов, — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Учитывая, что преступление раскрылось в августе, злоумышленник пользовался подделкой почти три месяца.

Теперь ему может грозить тюрьма.

«В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года», сообщают в областной прокуратуре.

Просмотров всего: 30

#криминал #происшествия

распечатать


Общество 2

Житель Свободного сядет на 13 лет за убийство и двойное покушение
Происшествия 2

В микрорайоне Благовещенска загорелось кафе
Происшествия

Жительницу Белогорска оштрафовали на четыре миллиона за взятку
Общество 1

Тындинские школьники придумали себе опасное развлечение на крыше
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь