Лишённик из Приамурья почти три месяца ездил поддельными правами

В Зейском районе прокуратура направила в мировой суд уголовное дело. В нём жителя района обвиняют в езде за рулём по поддельным правам. Ранее гражданина лиши прав за оставление места ДТП.

— По версии следствия в мае 2020 года 42-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортными средствами на 12 месяцев за оставление места ДТП, приобрел за 20 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение, которое впоследствии неоднократно предъявлял сотрудникам ГИБДД при передвижении по дорогам и проверке документов, — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Учитывая, что преступление раскрылось в августе, злоумышленник пользовался подделкой почти три месяца.

Теперь ему может грозить тюрьма.

«В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года», сообщают в областной прокуратуре.