Единые требования к переработке мусора утвердили в правительстве

Сейчас требования к переработке мусора регулирует сразу несколько нормативных актов, на их основе составили единый свод, куда также вошли и несколько новых требований. Основной упор поставили на переработку мусора, вместо сжигания и захоронения. Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года.

«Теперь сжигать и закапывать можно будет только те отходы, которые не годятся для переработки. А приоритет при сортировке мусора будет отдаться автоматизированному труду. Такие меры должны значительно уменьшить количество утилизированного мусора. Также планируется закрыть полигоны если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности. Заводы и полигоны, которые спроектировали и построили до 2021 года нужно будет привести к новым требованиям до 1 января 2026 года. А новые — будут проектировать с учётом установленных норм. Такие требования помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду», опубликовали на сайте правительства Российской Федерации.