Четыре дальневосточных проекта победили в конкурсе по развитию экотуризма в России

Победителей конкурса объявили 16 октября. Среди 10 команд-победительниц 4 были с Дальнего Востока. Лидерами стали проект из Республики Бурятия «Тункинская долина», «Земля леопарда» из Приморского края, «Лагуна Буссэ» с острова Сахалин и «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей» из Камчатского края.

— Поздравляю наших дальневосточников с победами. 4 команды в десятке лучших, это о многом говорит. Но, конечно, достойных побед у нас в округе гораздо больше. И каждый проект, даже самый маленький, очень важен для Дальнего Востока. Потому что за любым проектом стоят люди. Их идеи и желание реализовать себя – это и есть развитие. И наша задача помогать им осуществлять свои мечты. Спасибо АСИ за то, что инициировали такой конкурс. И спасибо всем без исключения участникам, что небезразличны к своей Родине, — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Кроме 10 лидеров также выбрали победителя в номинации «Территория перспективного развития» и 1 проект-победитель установили народным голосованием. Победители примут участие в закрытой программе, командам помогут создать готовые к реализации продукты, чтобы потом представить их потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.