Амурские педагоги пройдут медикаментозную профилактику COVID
На прошедшем вчера, 16 октября областном оперативном штабе обсудили вопрос всплеска заболеваемости среди педагогов Приамурья. Так на текущей недели Роспотребнадзор зарегистрировал 30 случаев заболевания работников образования.
— Сейчас мы считаем проблемой не заболеваемость детей, а болезни педагогов. Это может привести к тому, что детские сады не смогут работать даже в режиме дежурных групп, не сможем и завершить должным образом учебный год в школах. Мы изучили проблему. Обратили внимание на то, что педагоги не соблюдают масочный режим на переменах в учительских. Если в классе педагог работает в маске, то в учительской маску снимает. Считаю, что нужно возложить персональную ответственность на руководителей образовательных учреждений за соблюдение всех превентивных мер и еще раз подробным образом провести разъяснительную работу, — рассказала зампред Правительства и министр образования области Светлана Яковлева.
При этом глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова предложила в качестве превентивной меры провести медикаментозную профилактику педагогов старше 50 лет. Подобные меры уже применялись для профилактики медработников.
По мнению главы минобра разграничивать по возрасту педагогический состав по возрасту не стоит. А губернатор поручил в короткие сроки выделить средства на покупку медикаментов.
— Нужно максимально быстро выделить из резервного фонда области 5 млн. рублей на покупку этих препаратов для педагогов. Приоритет сделать на города, где регистрируется большее количество случаев заболеваний, — сказал Василий Орлов.
«Сейчас в системе образования насчитывается более 7100 педагогов, людей старше 50 лет - 4800 человек», опубликовано на сайте регионального правительства.
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