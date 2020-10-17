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17октября
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сегодня, 14:15 2

Амурские педагоги пройдут медикаментозную профилактику COVID

Амурские педагоги пройдут медикаментозную профилактику COVID
Фото: pixabay.com

На прошедшем вчера, 16 октября областном оперативном штабе обсудили вопрос всплеска заболеваемости среди педагогов Приамурья. Так на текущей недели Роспотребнадзор зарегистрировал 30 случаев заболевания работников образования.

— Сейчас мы считаем проблемой не заболеваемость детей, а болезни педагогов. Это может привести к тому, что детские сады не смогут работать даже в режиме дежурных групп, не сможем и завершить должным образом учебный год в школах. Мы изучили проблему. Обратили внимание на то, что педагоги не соблюдают масочный режим на переменах в учительских. Если в классе педагог работает в маске, то в учительской маску снимает. Считаю, что нужно возложить персональную ответственность на руководителей образовательных учреждений за соблюдение всех превентивных мер и еще раз подробным образом провести разъяснительную работу, — рассказала зампред Правительства и министр образования области Светлана Яковлева.

При этом глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова предложила в качестве превентивной меры провести медикаментозную профилактику педагогов старше 50 лет. Подобные меры уже применялись для профилактики медработников.

По мнению главы минобра разграничивать по возрасту педагогический состав по возрасту не стоит. А губернатор поручил в короткие сроки выделить средства на покупку медикаментов.

— Нужно максимально быстро выделить из резервного фонда области 5 млн. рублей на покупку этих препаратов для педагогов. Приоритет сделать на города, где регистрируется большее количество случаев заболеваний, — сказал Василий Орлов.

«Сейчас в системе образования насчитывается более 7100 педагогов, людей старше 50 лет - 4800 человек», опубликовано на сайте регионального правительства.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • mediums

    mediums
    51 минута назад

    Ну интересно блин,а если педагог захочет водички попить на перемене, маску то снимать все равно придется. А говорить полдня без глотка воды, знаете ли, невозможно. Поэтому тут заразиться можно в любом случае. Заболеваемость растет, а тут все открывается, непонятно... Люди ходят и разносят заразу

  • Отец

    Отец
    43 минуты назад

    Какой бред несут эти "эффективные" чиновники.. Весь мир в поисках лекарств , а у них уже медикаменты готовы , 5 млн закопать готовы , позорище.

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