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17октября
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сегодня, 14:33 0

Правительство РФ ускорит выдачу жилищных сертификатов для переезжающих с Крайнего Севера

Правительство РФ ускорит выдачу жилищных сертификатов для переезжающих с Крайнего Севера
Фото: Газета «БАМ»

Жители России переезжающие из районов крайнего Севера и приравненных к ним, могут получить выплаты на приобретение нового жилья в более короткие сроки. Такая возможность появилась после внесения изменений в нормативные акты. Теперь экономию одних регионов будут оправлять нуждающимся регионам, такой порядок значительно ускоряет процесс..

Ещё одно изменение коснулось инвалидов, теперь им не придётся представлять справку о наличии инвалидности, уполномоченные органы подготовят документы самостоятельно, с помощью государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

Также уточнили условия покупки строящегося жилья, теперь средства господдержки можно будет потратить не только по договору долевого участия, но и по договору уступки права требования.

Получить жилищный сертификат имеют право: чернобыльцы, военнослужащие, вынужденные переселенцы, переезжающие с закрытых территорий и районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Господдержку могут получить только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

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