Правительство РФ ускорит выдачу жилищных сертификатов для переезжающих с Крайнего Севера

Жители России переезжающие из районов крайнего Севера и приравненных к ним, могут получить выплаты на приобретение нового жилья в более короткие сроки. Такая возможность появилась после внесения изменений в нормативные акты. Теперь экономию одних регионов будут оправлять нуждающимся регионам, такой порядок значительно ускоряет процесс..

Ещё одно изменение коснулось инвалидов, теперь им не придётся представлять справку о наличии инвалидности, уполномоченные органы подготовят документы самостоятельно, с помощью государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

Также уточнили условия покупки строящегося жилья, теперь средства господдержки можно будет потратить не только по договору долевого участия, но и по договору уступки права требования.

Получить жилищный сертификат имеют право: чернобыльцы, военнослужащие, вынужденные переселенцы, переезжающие с закрытых территорий и районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Господдержку могут получить только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.