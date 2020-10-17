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17октября
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сегодня, 13:43 0

После капитального ремонта в Ивановке открылся стадион

После капитального ремонта в Ивановке открылся стадион
Фото: @amurminsport

В Ивановке после капитального ремонта открыли стадион. На его реконструкцию потратили около 65 миллионов рублей. Это средства областного, местного бюджетов и деньги ПАО «Газпром».

«Новые трибуны, площадки для игр в волейбол и баскетбол, легкоатлетическое ядро и, конечно, современное футбольное поле. К слову, Ивановка стала первым селом Приамурья, на стадионе которого появилось искусственное покрытие», опубликовано на сайте регионального министерства спорта.

Интересно, что одним из первых новое поле опробовал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека. По спортивной традиции ему выпала честь нанести символический удар по воротам.

— На этом реконструкция данного стадиона не заканчивается. На следующий год здесь планируется установить площадки для скейтборда, для BMX, для наших велосипедистов. Мы знаем, что этот стадион будет жить, развиваться и нести большую социальную нагрузку для жителей Ивановского района, — поделился министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

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