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17октября
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сегодня, 12:55 1

В Шимановске продают антикварную скрипку за полтора миллиона рублей

В Шимановске продают антикварную скрипку за полтора миллиона рублей

Интересное объявление о продаже антикварной скрипки появилось недавно в интернете. Житель Шимановска продаёт за полтора миллиона рублей инструмент, который связан с известным итальянским мастером Карло Бергонци.

— Эта скрипка в семье давно. Дед тестя был моряком и привёз её однажды из плавания. На бирке внутри инструмента есть надпись, разобрать сложно, но есть упоминание Карло Бергонци и 1757 года. Давно собирались её продать. На самом деле просто будет жалко, если редкий антикварный экземпляр пропадёт, ведь его хранить нужно в особенных условиях, а не в платяном шкафу, — рассказал автор объявления Денис.

Карло Бергонци — итальянский скрипичный мастер из Кремоны. Интересно, что умер он в 1747 году, то есть сделать скрипку из Шимановска собственноручно не мог.

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#культура #лёгкие новости

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    41 минута назад

    Это всего лишь недорогая немецкая скрипка примерно 1900-1920 годов/стиль скрипки и состареность лака явно поддельные/ этикетка на английском языке/чуть нижедолжна еще надпись сделано в германии/от 125 до 600 долларов.но не в таком убитом состоянии/мусор по итогу https://www.ebay.com/itm/Carlo-Bergonzi-1757-4-4-Violin-Made-In-Germany-/402338351986?hash=item5dad3c0b72%3Ag%3AlF4AAOSwolpfHBV9&nma=true&si=NVVwktrc%252BYVsa98oS%252B0k2cq7sgE%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557

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