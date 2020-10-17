В Шимановске продают антикварную скрипку за полтора миллиона рублей

Интересное объявление о продаже антикварной скрипки появилось недавно в интернете. Житель Шимановска продаёт за полтора миллиона рублей инструмент, который связан с известным итальянским мастером Карло Бергонци.

— Эта скрипка в семье давно. Дед тестя был моряком и привёз её однажды из плавания. На бирке внутри инструмента есть надпись, разобрать сложно, но есть упоминание Карло Бергонци и 1757 года. Давно собирались её продать. На самом деле просто будет жалко, если редкий антикварный экземпляр пропадёт, ведь его хранить нужно в особенных условиях, а не в платяном шкафу, — рассказал автор объявления Денис.

Карло Бергонци — итальянский скрипичный мастер из Кремоны. Интересно, что умер он в 1747 году, то есть сделать скрипку из Шимановска собственноручно не мог.