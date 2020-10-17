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17октября
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сегодня, 11:59 1

На учениях в Приамурье разведчики опробовали АК-12 (видео)

На учениях в Приамурье разведчики опробовали АК-12 (видео)
Фото: пресс-служба ВВО

На недавно прошедших в Амурской области учениях разведчики ВВО освоили новейшие образцы вооружения. Кроме снайперских винтовок СВ-98, использовали АК-12 и пулемёт «Печенег».

— По сценарию тактико-специального учения, связной «противника» на бронеавтомобиле должен был доставить секретные сведения. Разведчикам предстояла задача совершить марш на удаление свыше 20 километров, заблаговременно выявить маршрут и организовать засаду с изъятием важных документов. Обнаружение бронеобъекта было проведено с использованием оптических всесуточных приборов разведки и оптических прицелов снайперских винтовок СВ-98. Военнослужащие организовали засаду на тактически выгодном участке маршрута и плотным огнем нейтрализовав живую силу условного противника, добыли необходимые документы, — рассказали в пресс-службе ВВО.

Кроме засады разведчики также отработали различные способы налёта и поиска. Всего к мероприятиям привлекли более 150 военнослужащих.

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#военные

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Ну кино, друг друга не перестреляли?!

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