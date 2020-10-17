В реанимационном отделении АОКБ вот-вот начнут принимать пациентов

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в недавно отремонтированном реанимационном отделении Амурской Областной Клинической больницы. Отделение обновили впервые за 25 лет на средства «Единой субсидии», в объеме 295 миллионов рублей.

Из общей суммы финансирования 90 миллионов потратили на строительно-монтажные работы, остальные направили на приобретение медоборудования.

— Завершили строительно-монтажные работы. Изначально здание находилось в неудовлетворительном состоянии, было очень много устаревших коммуникаций, мы прошли много согласований с проектной организацией. Работы были достаточно сложные. Пришлось поработать, —рассказал губернатору министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Важно, что всего необходимо было реконструировать отделение общей площадью около 950 кв. м – более 40 комнат.

После ремонта в отделении расставляют необходимое оборудование и готовятся к приёму пациентов.

— Сейчас этап производственного контроля. Как только Роспотребнадзор даст своё заключение, сразу пациентов переведут в обновлённое реанимационное отделение. Планируем, что это будет в ближайшее время, — объяснила губернатору руководитель минздрава области Светлана Леонтьева.

По её словам, новое реанимационное отделение позволит заметно повысить качество оказания медицинской помощи, снизить показатели смертности населения. А ещё внедрять более современные методики оказания медицинской помощи.

— Наша задача – создать в регионе современную систему оказания качественной медицинской помощи. И новое реанимационное отделение как раз отвечает этим требованиям – оно повысит качество помощи пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии и, в конечно итоге, будет помогать скорейшему их выздоровлению. Кроме того, ремонт отделения улучшит условия работы персонала, — заключил Василий Орлов.