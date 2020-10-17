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17октября
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сегодня, 10:40 2

Житель Свободного сядет на 13 лет за убийство и двойное покушение

Житель Свободного сядет на 13 лет за убийство и двойное покушение
Фото: pixabay.com

Кровавый случай произошёл в Свободном в апреле этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель, поссорившись с братом, ударил его ножом в грудь. Тому удалось спастись, но на этом всё не закончилось.

— После этого, вернувшись домой, в ходе конфликта со своим знакомым, который находился в квартире, молодой человек нанес ему удары ножом в область грудной клетки, в результате чего наступила смерть потерпевшего, — рассказали в амурской областной прокуратуре.

На этой неделе городской суд Свободного вынес по этому делу обвинительное заключение. Мужчину приговорили к 13 годам заключения и одному году ограничения свободы за убийство и покушение на убийство двух лиц.

— В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. С учетом обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. После отбытия основного наказания в виде лишения свободы к нему будет применено ограничение свободы, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

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#криминал #суды

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Комментарии
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    53 минуты назад

    Походу, чтобы получить пожизненное, нужно человек двадцать завалить?

  • Мармок

    Мармок
    23 минуты назад

    просто провези кило травы и получишь лет 20

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