В Благовещенске разыграют кубок города по хоккею

Пять взрослых команд из областного центра и одна команда гостей из Белогорска встретятся сегодня на ледовой арене в «Островах». Стартовал кубок Благовещенска по хоккею с шайбой.

— У нас три группы по шесть команд. Сегодня пройдут три матча — два из них центральные: ДВОКУ-Динамо и Барс-Ирбис. И третий между командой АНК и гостями из Белогорска. Это стыковые матчи, по итогам которых будут определяться финалисты, — рассказали организаторы игр лига «Blagoveshchensk Hockey».

Также три матча сыграют завтра, о них мы расскажем позже.