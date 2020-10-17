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17октября
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сегодня, 10:12 0

В Благовещенске разыграют кубок города по хоккею

В Благовещенске разыграют кубок города по хоккею
Фото: pixabay.com

Пять взрослых команд из областного центра и одна команда гостей из Белогорска встретятся сегодня на ледовой арене в «Островах». Стартовал кубок Благовещенска по хоккею с шайбой.

— У нас три группы по шесть команд. Сегодня пройдут три матча — два из них центральные: ДВОКУ-Динамо и Барс-Ирбис. И третий между командой АНК и гостями из Белогорска. Это стыковые матчи, по итогам которых будут определяться финалисты, — рассказали организаторы игр лига «Blagoveshchensk Hockey».

Также три матча сыграют завтра, о них мы расскажем позже.

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