Количество больных COVID-19 в Приамурье за неделю выросло на 39%

В Приамурье растёт количество заболевших коронавирусной инфекцией, за прошедшую неделю зарегистрировали 396 новых случаев. Число заболевших на 39% выше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили на очередном заседании областного оперативного штаба.

На 14% возросло количество контактируемых, в списке 2709 человек.

— С нарастающим итогом в Приамурье зафиксировано 5 068 случаев. Показатель заболеваемости составляет 641,5 на 100 тысяч населения при среднем по Дальнему Востоку 988,7, — отметила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Лидерами по количеству заболевших стали: Тында, Райчихинск, Магдагачинский и Благовещенский районы, а также Зея, Свободный и Благовещенск.

Также растёт количество заболевших ОРВИ, зарегистрировано 2883 случая.