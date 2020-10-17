Выбор читателей за 16 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 16 октября.

Предприниматель, обслуживающий автобусный маршрут № 38, решил расторгнуть договор с администрацией города из-за недостаточного количества пассажиров и нерентабельности маршрута. О ситуации рассказали жители района Тайвань.

В Приамурье ищут родственников или знакомых молодой женщины. С конца августа она получает лечение в областной больнице Благовещенска.

Мэр областной столицы вылечился от COVID-19. Об этом Олег Имамеев написал на своей страничке в Инстаграме. Напомним, заболел глава Благовещенска ещё 5 октября.

На границе Приамурья и ЕАО, рядом с городом Облучье, машина вылетела прямо на рельсы с возвышенности. Во время падения автомобиль несколько раз перевернулся. Такое видео появилось в инстаграм-паблике о ДТП.