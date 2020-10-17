Имитация и показуха: как живёт Южная Корея без туристов

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Южная Корея для российских туристов открыта. Но больше для галочки. Хотя регулярные рейсы из Москвы «Аэрофлот» всё же запустил. Но даже после этого, по мнению ассоциации туроператоров, это направление массово популярным у россиян ещё долго не станет. Причина — жёсткие меры для въезжающих в страну. В том числе двухнедельный карантин в государственных обсерваторах, которые, к слову, нужно оплачивать самостоятельно. При этом местные говорят, что весь карантин и борьба с кронавирусом в стране это не более чем имитация и показуха.

Для того, чтобы сейчас поехать в Корею, российским туристам необходимо заново получить визу, так как 13 апреля было приостановлено действие соглашения с Россией о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, за 48 часов до вылета граждане РФ должны оформить справку об отсутствии симптомов коронавируса. Её необходимо перевести на английский или корейский язык и предъявить при регистрации на авиарейс. При этом тест на коронавирус перед вылетом сдавать не нужно. По прибытии в Южную Корею придётся сдать тест прямо в аэропорту и вне зависимости от его результатов отправиться в карантин на 14 суток за свой счет. Южнокорейские власти предоставят помещение, за которое придётся заплатить до 150 тысяч вон ($137) в день, сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров».

При этом местные всю борьбу с коронавирусом считают показушной.

— В связи с коронавирусом и открытием пляжного сезона в Корее всех нас пугали что откроют систему бронирования пляжей. Правда как она будет работать так никто и не понимал, в итоге часть пляжей сказало что повесят светофоры по уровню заполненности людьми. Приехали сегодня на пляж в Инчоне, в паре мест где заходит основной поток поставили зонтики, под ними посадили людей с бумажкой и градусником. Рядом повесили плакат-больше 5ти не собираться (а вот у кого 4ро детей тому как делать?) и палатки ставить на расстоянии 2х метров, при том что народу столько-яблоку негде упасть. Я, как обычно, с железным лицом, Таней и Аркашей прошла мимо, а вот к папе нашему, который шел с Вовой на некотором расстоянии после нас~ пристали. Замерили у них температуру, записали в список и пустили. Когда мы нашли место и поставили палатку, к нам снова пришли, теперь уже чтобы взять денег. В не сезон палатку ставить бесплатно, а в сезон 8 долларов за сутки и можно в ней ночевать. Заодно снова померили температуру. На мне градусник дико запищал перемерили, снова запищал. Сказали что понимают что это ж я просто перегрелась (в тени палатки, видимо, и дали браслет на руку что здорова. Еще прикол в том что браслетов дали 5, на всех, а температуру померили только у трех. В общем кругом имитация и показуха, чтобы изобразить великую борьбу с вирусом, которой по факту особо-то и нет, пишет в своём Инстаграме многодетная мама из Южной Кореи Ирина. (Орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.).

В другом своём посте местная жительница добавляет, что в Корее не было и нет режима самоизоляции.

— Поэтому, продолжая разговор о логике, рестораны все битком. На выходных в парках и аквапарках яблоку некуда упасть. Церкви открыты. А именно оттуда и пошла по Корее инфекция, а потом из другой церкви волна, а потом из третьей. Но зачем их закрывать? Надо ж по граблям-то походить, — говорит Ирина.

В Стране действительно всё работает. По видео гида из Южной Кореи Андрея действительно видно, что об особых ограничениях там и не слышали. Людей полно, но все в масках.

При этом в начале карантина людей, конечно, предупреждали избегать многолюдных мест, проводили на улицах дезинфекцию.

Интересно, что своих людей государство не бросало в период карантина и активно помогало продуктами. У себя на страничке Ирина написала, какие «богатые» презенты ей дали от школы, чтобы прокормить детей во время на время закрытия школ.

— Танюшка принесла из садика свои 13.5 кг риса примерно месяц назад, а сегодня, наконец-то, мальчишкам пришла посылка из школы, с мясом! Оригинально, конечно, без предупреждения, в жару +34 на улице посылать мясо посылкой. А если бы мы уехали на пару дней на море? Но мы как знали, и остались дома. В посылке предусмотрительно лежало несколько пачек искусственного льда, но, ведь он же не вечен. В общем подарили нам дорогой корейской говядины, свинины, курицы и еще говядины, — написала в соцсетях Ирина. (Орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.).

Рассказывает Ирина на своей страничке и о том, как работает медицина в условиях коронавируса.

— Внезапно в среду утром меня отправили с работы домой. Почему? Потому что у нас заболел коллега из Сеульского офиса, с которым я накануне провела 4 часа в одной крошечной комнате для митинга. Коллега утром позвонил, сказал что у него болит всё тело и он не в силах дойти до работы. А в обед у него стало 37.6...нас быстренько отправили домой и сказали ждать развития событий. Но... дома меня видеть никто был не рад. Все одели маски, сказали мне без маски в дом не заходить, потом закрыли одну в комнате и носили еду под дверь, чтобы я не выходила. Ситауция накалялась, коллеге сказали что если температура не упадет, то надо идти сдавать тест на корону. Спала я тоже отдельно, в изоляции, и утром никто мне рад не был. Но...днем температура коллеги стала падать, кашля не появилось, врачи решили что не корона и нас снова вернули на работу в офис, — рассказывает многодетная мама. (Орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.).

А как обстоят дела с изоляцией и медициной в других странах, по-прежнему закрытых для русских туристов, читайте здесь.