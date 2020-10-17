Гороскоп 17 октября: Тельцы будут терзаться сомнениями, а на Дев свалится счастье

Восход Солнца: 06:55

Заход Солнца: 17:34

Солнце в Весах.

Овен. Неблагоприятное расположение планет грозит вероятными финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами. Серьезные помехи со стороны чиновников, козни недоброжелателей или чужие ошибки, которые вы будете вынуждены исправлять, затруднят продвижение к цели.

Телец. Неблагоприятный день испытаний и тревог; несет нерешительность, сомнения, ложные советы. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Близнецы. День может оказаться напряженным. Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности и конфликты. День перемен и преобразований.

Рак. День будет удачным, если вы с утра определите план действий и тактику поведения. Некоторая нерешительность и растерянность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной неудач последующих нескольких недель.

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Лев. Астрологи призывают к осторожности при построении контактов. Среди знакомых может оказаться человек с нечистыми намерениями. Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Главное, не бойтесь экспериментировать.

Дева. Вас ожидает сюрприз, приятный и душевный, но он, как и все хорошее в вашей жизни в последнее время, свалится на голову неожиданно. Непростой день с точки зрения общения. Вам хотелось бы, чтобы окружающие прямо говорили, что им нужно, а намеки и недосказанности заставляют вас сердиться.

Весы. Вам сегодня по плечу любая задача, если не будете отвлекаться на бесполезные дела, например, споры. Держите язык за зубами, когда дело доходит до шуток на грани фола. В понедельник ваша язвительность может кого-то задеть.

Скорпион. Сегодня не исключены неожиданные повороты в судьбе,которые приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Вероятное изменение финансовой ситуации потребует корректировки планов или пересмотра намеченных действий.

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Стрелец. Вероятны резкие смены настроения, необъяснимое раздражение, когда кажется, что все потеряло смысл. Проявите выдержку и терпение, и скоро тучи разойдутся. Возможно, что вам удастся выяснить все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными.

Козерог. Уровень дохода возрастает, вы можете позволить себе больше. Благоприятный день. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте.

Водолей. Не стоит надеяться на полную ясность, в частности, на прозрачность и однозначность чужого поведения. Даже близкие склонны вести себя двойственно, что уж говорить о малознакомых людях.

Рыбы. Критический день. Постарайтесь воздержаться от активной деятельности, физических нагрузок. Возможно, что гордыня или пренебрежительное отношение к собеседнику станут причиной конфликта, который разрешится не в вашу пользу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев