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16октября
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сегодня, 21:40 1

В Приамурье 61 новый случай COVID-19

В Приамурье 61 новый случай COVID-19
Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 октября, в Амурской области лабораторно подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусом. Из них 23 в Свободном, 11 в Благовещенске. Шесть в Зее, пять в Селемджинском и четыре в Мазановском районе. По три в Шимановске и Белогорске. По одному в Зейском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском и Шимановском районах.

— По состоянию на 16.10.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 5068 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 641,48 на 100 тысяч населения, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

3229 человек выписаны из стационара с выздоровлением за весь период. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 57 человек, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    1 час назад

    Таки какие меры по Свободному? Всем понятно, что привозится инфекция издалека. Ииии?

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