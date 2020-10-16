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16октября
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сегодня, 19:54 0

В микрорайоне Благовещенска загорелось кафе

В микрорайоне Благовещенска загорелось кафе
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Сегодня вечером в микрорайоне Благовещенска загорелось кафе. Судя по видео с места происшествия, возгорание началось с обратной стороны здания.

Из-за того, что огонь не сразу было видно, люди, как ни в чём не бывало, продолжали заходить в кафе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 17:46. Пожарные расчёты прибыли в 17:51. Шесть минут ушло на ликвидацию открытого горения, ещё одиннадцать — на полную ликвидацию пожара.

Огонь тушили 11 пожарных и две автоцистерны, также работали спасатели ДВРПСО в составе одной единицы техники и трёх человек.

Предположительно, в кафе загорелось масло на кухне. Пострадавших нет, персонал эвакуировался самостоятельно.

Причины и нанесённый ущерб выясняются.

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#пожары #происшествия #Эхо Москвы

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