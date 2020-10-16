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16октября
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сегодня, 17:59 0

Геннадий Онищенко прокомментировал популярные мифы о COVID-19

Геннадий Онищенко прокомментировал популярные мифы о COVID-19
Фото: svopi.ru

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной Думы развеял главные мифы о коронавирусе, пишут «Известия».

В первую очередь Онищенко опроверг утверждения о том, что медицинские маски не снижают риска заражения. Он напомнил, что при разговоре, чихании маски способны задерживать капли выделяющейся слюны, не давая таким образом основной части вируса проникнуть в организм.

Эксперт признал, что маска не может защитить на 100%, но спасает в огромном количестве случаев, поэтому носить ее стоит как здоровым людям, так и заболевшим.

Комментируя утверждения, что повторно заразиться коронавирусом нельзя, депутат отметил, что иммунитет вырабатывается всегда, даже при бессимптомном и очень легком течении болезни. Однако пока ученые точно не знают, как долго сохраняются антитела, что говорит о вероятности повторного заражения.

Опроверг он утверждения и о том, что молодым людям коронавирус не страшен. Онищенко напомнил, что наличие ряда заболеваний, в том числе диабета или онкологии, несет опасность смертельного исхода для граждан всех возрастов.

Кроме того, бывший главный санитарный врач раскритиковал COVID-диссидентов за сравнение смертности от коронавируса и гриппа. По его словам, от COVID-19 летальность выше.

Опроверг парламентарий и утверждения об отсутствии эпидемии в России. Он указал, что эпидемия — это уровень заболеваемости людей, который рассчитывается исходя из опасности вируса, интенсивности распространения, степени заразности. При коронавирусе уровень заболеваемости рассчитывают из количества случаев на 100 тыс. населения. И хоть при таком расчете РФ в эпидемсписке в пятом десятке, эпидемия в стране есть.

Прокомментировал Онищенко заявления о том, что главной причиной смерти пациентов с COVID-19 является не сама инфекция, а сопутствующие заболевания.

— Такая трактовка ближе гриппу. Он дает сильную интоксикацию… происходит ослабление организма. Коронавирус же садится на легкие, и, если развилась тяжелая пневмония, человек умирает, как правило, от нее. Поэтому в случае с COVID-19 летальные исходы как раз больше от самого «ковида», — указал он.

В заключение Онищенко призвал соблюдать меры предосторожности и не впадать в панику из-за коронавируса.

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#коронавирус #здоровье

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