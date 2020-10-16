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16октября
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сегодня, 19:21 2

Василий Орлов: «Когда мы справимся с коронавирусом, нужно будет думать о дальнейшем развитии предпринимательства в регионе»

Сегодня, 16 октября, в «Точке кипения» начался всероссийский форум предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни». На форуме встретились бизнес-спикеры, региональные власти и предприниматели.

В рамках форума пройдёт региональный этап премии «Бизнес-успех». Участники презентуют идеи жюри и потенциальным инвесторам.

— В Амурской области премия «Бизнес-успех» проводится третий год. Её цель – стимулировать развитие предпринимательства и муниципалитетов в части взаимодействия с бизнес-сообществом. В прошлом году амурская компания «Тайга органика» победила в номинации лучший сельскохозяйственный проект. Надеемся, амурские предприниматели одержат победу и на федеральном уровне, — сказал Василий Орлов.

Губернатор отметил, что в условиях пандемии правительство региона оказывает поддержку для малого бизнеса.

— Рано или поздно мы справимся с распространением коронавирусной инфекцией. Нужно думать о дальнейшем развитии системы предпринимательства в Приамурье, — сказал Василий Орлов.

Сегодня предприниматели приняли участие в мастер-классах. Бизнесменам расскажут «Как надо работать с социальными сетями», «Тренды современного рынка» и «Как монетизировать «социальный капитал».

— Мы плотно взаимодействуем с бизнес-сообществом и поддерживаем его. Мы ввели субсидии для общепита, гостиничного бизнеса и других отраслей. А также оказали финансовую помощь на выплату зарплат, коммунальных и арендных платежей. В октябре стартуют новые меры помощи бизнесу, — сказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

— В бизнес стал внедряться электронный документооброт и удалённая работа. А период ограничений позволил серьёзно вырасти секторам, которые работают с Интернет-платформами. Особенно актуальным стало обучение «не выходя из дома», — рассказал первый вице-премьер общероссийской общественной ассоциации «Опора России» Азат Газизов.

Подведут итоги регионального этапа «Бизнес-успеха» сегодня вечером. Победители представят свои проекты на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства области.

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#бизнес #губернатор #конкурсы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    19 минут назад

    Хорошая премия, полезное участие. Особенно для начинающих предпринимателей.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 минуты назад

    всё погано в этой области

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