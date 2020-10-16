В Благовещенске с завтрашнего дня не будет 38 автобуса

Предприниматель, обслуживающий автобусный маршрут № 38, решил расторгнуть договор с администрацией города из-за недостаточного количества пассажиров и нерентабельности маршрута. О ситуации рассказали жители района Тайвань.

– Я проживаю в районе Тайвань, работаю в микрорайоне. Водитель автобуса № 38 сказал, что в пятницу, 16 октября, маршрут работает последний день. У нас всего два автобуса ходит, 22 и 28, но они не едут в микрорайон. Зимой ходить на КПП далеко, около 20-25 минут, и там только один маршрут идет в микрорайон, 24-й, он постоянно полный. Как нам быть? – рассказала о проблеме жительница Тайваня Наталья.

В городской администрации пояснили, что перевозчика на 38-й маршрут будут искать, а пока посоветовали добираться до работы с пересадкой.

– В настоящее время в администрации города готовится конкурс на обслуживание этого маршрута. Район 800 квартала обслуживают автобусы двух маршрутов. Добираться до микрорайона жители этого района могут с одной пересадкой, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.

Автобус № 38 проходил через такие отдаленные районы города, как Астрахановка, 800 квартал, КПП, микрорайон, район бывшей мебельной фабрики.