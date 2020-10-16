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16октября
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сегодня, 18:46 0

Завтра в Благовещенске ограничат движение на участке Красноармейская – Калинина

Завтра в Благовещенске ограничат движение на участке Красноармейская – Калинина

Завтра, 17 октября рабочие уложат нижний слой асфальтобетона на перекрёстке Калинина – Красноармейская. С 8:00 до конца дня перекрёсток перекроют для движения автотранспорта.

— Изменится схема движения автобусов маршрутов №№ 9, № 28, № 36/36/(О): – ул. Красноармейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Горького далее по действующей схеме движения маршрутов. Посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах, — сообщили в администрации Благовещенска.

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#дороги #транспорт

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