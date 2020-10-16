В регионах Дальнего Востока правительство будет собирать заявки на вакцину от коронавируса

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Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестке заседания оказалась ситуация с коронавирусом, выделение дополнительных средств на обустройство социальных объектов и запуск нового инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба правительства России.



— Мы продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. 24 сентября Михаилом Владимировичем Мишустиным утверждена новая программа развития Дальнего Востока, подготовленная по поручению Президента Российской Федерации. Перед нами поставлен ряд важнейших задач. Это ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни людей. Многие шаги для решения этих задач уже сделаны. На Дальний Восток активно привлекаются частные инвесторы, ими строятся новые предприятия, развивается инфраструктура, создаются рабочие места. Останавливаться нельзя, необходимо продолжать работать интенсивно и эффективно, — отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Вице-премьер обратил внимание на ситуацию, которая складывается в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

— У нас сегодня по Забайкалью прирост на 2,3% в сутки, при среднем по России – 1–1,1%. Прирост по Амурской области – 2%, по ЕАО – 2,2%. Это очень большие темпы прироста. Мы уже накопили определённый опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Всё, что касается санитарных расстояний, что касается масок и других мер, и далее должно соблюдаться, — отметил он.

Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства в ДФО совместно с дальневосточными регионами проработать вопрос по заявкам о предоставлении вакцины от коронавирусной инфекции: «Важно собрать с регионов заявки на вакцину. Мы должны понимать, в какой мере сейчас субъекты готовы к проведению вакцинации, помочь им организовать работу по обеспечению безопасности граждан».

Также вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов обеспечить безопасность крупных строек и вахтовых посёлков, предусмотрев оперативное реагирование в случае вспышки заболеваемости.

— Это относится к целому ряду субъектов. Обратите внимание на крупные стройки. Вообще, когда люди болеют, это плохая история, но когда вспышка распространяется на крупные стройки, то риск увеличения числа заболевших намного больше. Надо усилить и меры предосторожности, и меры оперативного реагирования, если наблюдается вспышка заболевания. Необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы люди не заражались и не болели, а если всё-таки случилось, чтобы своевременно и эффективно была оказана медицинская помощь, — отметил Юрий Трутнев.

Основным вопросом заседания президиума стало выделение дополнительных денег по планам социального развития центров экономического роста (единая субсидия). По поручению главы государства определено 58 центров экономического роста с общим охватом населения 6,6 миллиона человек (или 81% от числа всех жителей ДФО). На развитие этих центров регионам из федерального бюджета предоставлено 99,4 млрд рублей до 2022 года. В рамках проекта уже построено 363 объекта. Это детские сады и школы, стадионы и спортивные площадки, центры культуры, больницы, объекты инженерной инфраструктуры. Произведён капитальный ремонт 243 социальных учреждений и объектов инфраструктуры. Приобретено оборудование для 101 больницы и 127 ФАПов, 75 техникумов. Закуплено 128 единиц транспорта, 325 детских площадок, 37 комплектов уличных тренажёров, 211 квартир для врачей и учителей. Как напомнил Юрий Трутнев, итоги реализации планов развития центров экономического роста за 8 месяцев текущего года были подведены с главами регионов на совете округа 23 сентября. «Нужно работать так, чтобы строительство и реконструкция объектов осуществлялись своевременно и качественно», – считает он.

Дополнительные 349,9 млн рублей единой субсидии получат пять регионов. Забайкальский край – 113 млн рублей, Амурская область – 93,1 млн рублей, Республика Бурятия – 62,9 млн рублей, Магаданская область – 60,8 млн рублей, Камчатский край – 20 млн рублей.

Так, для Забайкалья одобрили выделение денег на объекты в пгт Новая Чара. Там планируют установить трибуны и оборудовать стадион, возвести скалодром, обновить инвентарь школьной коробки и детских площадок в посёлке, провести модернизацию оборудования Новочарской школы №2, фондохранилища музея и школы искусств, благоустроить территорию единственного парка.

В Амурской области впервые выделены деньги для города угольщиков. В Райчихинске капитально отремонтируют стадион гимназии №8.

Республика Бурятия по решению заседания президиума получит 62,9 млн рублей. Эти деньги пойдут на обновление материально-технической базы в Авиационном техникуме Улан-Удэ.

60,8 млн рублей Магаданской области направлены на дополнительное финансирование берегоукрепления в бухте Нагаева. Ранее средства для этих работ уже выделялись по решению правкомиссии, и, так как регион хорошо справляется и может завершить берегоукрепление раньше, решено выделить дополнительное финансирование.

Камчатскому краю выделено 20 млн рублей для Кроноцкого заповедника. Во время своего рабочего визита на полуостров в августе этого года Председатель Правительства Михаил Мишустин дал поручение поддержать реализацию проекта «Школа защитников природы», включая благоустройство территории, набережной, визит-центра и административных зданий заповедника. В этом поручении фигурируют и другие федеральные министерства, но по линии Минвостокразвития России деньги на проектировочные работы по созданию экспозиции визит-центра в городе Елизово, покупку «КамАЗа» для заповедника, на устройство площадки для сбора туристов и помещения на кордоне «Долина гейзеров» уже найдены.

На заседании рассмотрели проект, представляемый Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, – строительство тепличного комплекса «Гусиноозёрский» в Республике Бурятия. ФРДВ инвестирует в него до 2 млрд рублей.

— В тепличном комплексе общей площадью 29,4 га будут выращивать свежие и качественные огурцы, томаты и зелень. Объём производства составит 22,5 тыс. т. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона и импортозамещение, — рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В рамках первой очереди планируется построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди – 2021 год. Вторая очередь включает теплицы площадью 18,4 га, ввод в эксплуатацию – 2022–2023 годы. Общий объём инвестиций в проект составит до 9,2 млрд рублей. На предприятии будет создано 510 новых рабочих мест.

— Также ФРДВ рассматривает возможность реализации проектов строительства теплиц в Чукотском автономном округе, арктической зоне Якутии, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае общей площадью до 80 га, – подчеркнул Алексей Чекунков.

Подводя итоги заседания, Юрий Трутнев отметил, что в настоящее время на территории ДФО реализуется 2559 инвестиционных проектов с государственной поддержкой. Объём инвестиций по соглашениям составляет более 5 трлн рублей. Планируется создать около 180 тыс. рабочих мест. 341 проект уже введён в эксплуатацию. Инвесторами фактически вложено в проекты 1,3 трлн рублей инвестиций, создано более 54 тыс. рабочих мест.

— Это говорит о том, что нам удалось создать комфортные условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке. Но это не повод останавливаться. Остаётся большое число нереализованных проектов и нерешённых вопросов, — подытожил вице-премьер.