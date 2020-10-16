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16октября
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сегодня, 17:01 1

Дочь Михаила Ефремова просит называть ее мужским именем

Дочь Михаила Ефремова просит называть ее мужским именем
Фото: newsland24.ru

Дочери Михаила Ефремова Анне Марии 14 октября исполнилось 20 лет. В честь этого она решила изменить имя с женского на мужское, сообщает радио «Комсомольская правда».

Эпатажные поступки Анны Марии мало способны удивить: ранее Ефремова неоднократно подчеркивала, что не относит себя ни к одному стандартному полу, а также знакомила публику со своей возлюбленной.

В честь же дня рождения девушка решила окончательно перевернуть свою жизнь с ног на голову.

«Меня зовут Аэм Тиллмари. Это мое настоящее имя. Я поэт, музыкант, активист и блогер», — заявила она на личной странице в Twitter.

Не успела аудитория выразить свое мнение по поводу произошедшего, как аккаунт Анны Марии в социальной сети был удален.

Сейчас у девушки остался лишь профиль в Instagram, в котором Ефремова продолжает делиться своими мыслями по поводу происходящего в мире.

Дочь Ефремова надеется вернуть собственную страницу в Twitter, но если этого не произойдет, она угрожает создать новую.

Стоит отметить, что не так давно в личной жизни Анны Марии произошло важное событие — ее девушка наконец-то вышла на связь после участия в протестах на улицах Минска.

Несколько недель Ефремова находилась в полном неведении о происходящем, из-за чего очень переживала.

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#интернет #СМИ

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    41 минута назад

    Олег Николаевич Ефремов (великий артист) в гробу не просто перевернулся - он там походу вертится не переставая...

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