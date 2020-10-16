В Приамурье ожидаются сильный ветер и снег: МЧС напоминает о мерах безопасности

МЧС предупреждает, завтра, 17 октября, местами по Амурской области усилится ветер. Порывы ночью будут достигать 13 – 18 метров в секунду, а днём — 15–20. В северных районах сильный снег, сообщает Амурский гидрометцентр.

Специалисты МЧС России предупреждают, из-за ухудшения погоды возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, а также обрывы на ЛЭП и нарушения в работе линий связи. Сильный ветер и осадки могут привести к увеличению ДТП на дорогах. МЧС и РСЧС готовы к реагированию на происшествия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

МЧС напоминает:

— В непогоду лучше не выезжать за пределы населенных пунктов;

— Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. А также необходимо подготовить автомобиль к сложным зимним погодным условиям;

— Пешеходы должны соблюдать осторожность при пересечении дорог, не перебегать дорогу в неположенных местах;

— Рыбакам и охотникам лучше не выходить в лес и на воду. А туристам желательно не выходить на маршруты или остановиться в ближайшем населённом пункте до конца циклона;

— Укрепить слабо закреплённые конструкции и кровлю;

— Родителям нельзя оставлять детей без присмотра.