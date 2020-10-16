Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:42 0

В ночные клубы Москвы будут пускать только после авторизации

В ночные клубы Москвы будут пускать только после авторизации
Фото: news.myseldon.com

В ночные клубы Москвы с 19 октября можно будет попасть только после регистрации с помощью СМС или QR-кода, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра города Сергея Собянина.

Для прохода в заведения, которые работают с полуночи до шести утра, необходимо отсканировать код, перейти по ссылке и авторизироваться с помощью номера телефона или через портал mos.ru. Также можно отправить СМС-сообщение на номер 7377.

Сотрудник клуба проверит подтверждение регистрации, которое придет на телефон.

Как написал глава Москвы, такие меры предназначены для оповещения посетителей, если у кого-либо в клубе обнаружили COVID-19.

«Можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — говорится в сообщении на его сайте.

Таким образом власти намерены выявлять и прерывать новые цепочки распространения инфекции.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк объяснил, что предписания не распространяются на кафе, рестораны и кинотеатры, а касаются только баров, ночных клубов и дискотек.

«Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он рассказал, что система регистрации коснется около 500 клубов и баров города, а всего, по его словам, в столичной системе общественного питания работают порядка 13 тысяч предприятий открытой сети. Дальнейшее применение предписаний будет зависеть от того, как эти правила зарекомендуют себя и какие дадут результаты.

Немерюк указал, что в ближайшее время власти могут опубликовать список заведений, где будут действовать QR-коды — чтобы «довести до всех» эту информацию.

Чиновник заметил, что посетители клубов могут отказаться от теста на коронавирус после получения уведомления о том, что в заведении выявили случай COVID-19. За это никто не будет их штрафовать.

«Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем» — сказал Немерюк.

Рестрикции коснутся только руководство заведений, не соблюдающих правила: их могут оштрафовать от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Немерюк добавил, что украсть данные посетителей клубов невозможно, так как они поступают на защищенные сервера.

Просмотров всего: 55

#коронавирус #отдых #российская власть

распечатать


В России и мире

Геннадий Онищенко прокомментировал популярные мифы о COVID-19
Власть

В регионах Дальнего Востока правительство будет собирать заявки на вакцину от коронавируса
В России и мире

Несмотря на пандемию, россияне активно покупают новогодние туры

Коронавирус 5

Василий Орлов выделил 13 миллионов на лечение пациентов с лёгкой формой коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь