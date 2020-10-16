В ночные клубы Москвы будут пускать только после авторизации

Для прохода в заведения, которые работают с полуночи до шести утра, необходимо отсканировать код, перейти по ссылке и авторизироваться с помощью номера телефона или через портал mos.ru. Также можно отправить СМС-сообщение на номер 7377.

Сотрудник клуба проверит подтверждение регистрации, которое придет на телефон.

Как написал глава Москвы, такие меры предназначены для оповещения посетителей, если у кого-либо в клубе обнаружили COVID-19.

«Можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — говорится в сообщении на его сайте.

Таким образом власти намерены выявлять и прерывать новые цепочки распространения инфекции.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк объяснил, что предписания не распространяются на кафе, рестораны и кинотеатры, а касаются только баров, ночных клубов и дискотек.

«Если они не работают до 00.00, соответственно, там нет танцпола, дискотек, они под это не попадают», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он рассказал, что система регистрации коснется около 500 клубов и баров города, а всего, по его словам, в столичной системе общественного питания работают порядка 13 тысяч предприятий открытой сети. Дальнейшее применение предписаний будет зависеть от того, как эти правила зарекомендуют себя и какие дадут результаты.

Немерюк указал, что в ближайшее время власти могут опубликовать список заведений, где будут действовать QR-коды — чтобы «довести до всех» эту информацию.

Чиновник заметил, что посетители клубов могут отказаться от теста на коронавирус после получения уведомления о том, что в заведении выявили случай COVID-19. За это никто не будет их штрафовать.

«Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем» — сказал Немерюк.

Рестрикции коснутся только руководство заведений, не соблюдающих правила: их могут оштрафовать от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Немерюк добавил, что украсть данные посетителей клубов невозможно, так как они поступают на защищенные сервера.