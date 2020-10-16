В подвале БГПУ может появиться новое пространство для городских мероприятий

Ректор БГПУ Вера Щёкина мечтает создать и открыть в подвале БГПУ краеведческую гостиную или контактный музей. Смета уже составляется. Если общественность поддержит идею, в Благовещенске может появиться новая площадка для общественных событий.

Помимо высокой и просторной залы со сводами, где и планируется разместить новое пространство, в подвалах БГПУ есть и другие помещения.

– Каждая комната – это отдельная декорация для фильмов, причём уже готовая, просто ставь камеру и кричи «мотор!». Здесь – полтергейст; в соседней – камера пыток Лубянки; в следующей смело можно снимать апокалиптическую антиутопию о жизни в бункере после ядерной войны, – рассказывают благовещенские краеведы.

Существует множество легенд для чего использовались эти комнаты до революции – это и кладовая под дрова, и карцер для воспитанников Мужской гимназии, в которой до 1904 года для некоторых классов были разрешены телесные наказания. В советское время здесь было бомбоубежище и другие оборонительные сооружения, сообщают амурские краеведы.