В подвале БГПУ может появиться новое пространство для городских мероприятий
Ректор БГПУ Вера Щёкина мечтает создать и открыть в подвале БГПУ краеведческую гостиную или контактный музей. Смета уже составляется. Если общественность поддержит идею, в Благовещенске может появиться новая площадка для общественных событий.
Помимо высокой и просторной залы со сводами, где и планируется разместить новое пространство, в подвалах БГПУ есть и другие помещения.
– Каждая комната – это отдельная декорация для фильмов, причём уже готовая, просто ставь камеру и кричи «мотор!». Здесь – полтергейст; в соседней – камера пыток Лубянки; в следующей смело можно снимать апокалиптическую антиутопию о жизни в бункере после ядерной войны, – рассказывают благовещенские краеведы.
Существует множество легенд для чего использовались эти комнаты до революции – это и кладовая под дрова, и карцер для воспитанников Мужской гимназии, в которой до 1904 года для некоторых классов были разрешены телесные наказания. В советское время здесь было бомбоубежище и другие оборонительные сооружения, сообщают амурские краеведы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#БГПУ часть 4. . Закончив все дела и осмотр надземной части 108-ми летнего здания мы направились взглянуть на его потаенную подземную. . Спускаясь по широкой центральной лестнице, результат подряда приказчиков Торгового Дома «Кунст и Альберс», ректор Педуниверситета Вера Щёкина попросила задержаться нашу краеведческую компанию между первым и вторым этажами. Здесь установлена скульптура юноши в гимназической форме. Это ещё один из научных споров о том, кто этот молодой человек: обезличенный гимназист или вождь мирового пролетариата в молодости. Обменявшись мнениями мы с волнением спускались все ниже. . Краткая инструкция по технике безопасности и мы начинаем погружаться в мрачное, таинственное и атмосферное подвальное помещение. Каждая комната - это отдельная декорация для фильмов, причём уже готовая, проста ставь камеру и кричи «мотор!». Здесь - полтергейст; в соседней - камера пыток Лубянки; в следующей смело можно снимать апокалиптическую антиутопию о жизни в бункере после ядерной войны. . Но только пройдя «Семь комнат Педа» ты оказываешься в высокой и просторной зале со сводами. Потрясающее пространство как-будто специально создано для краеведческой или литературной гостиной или контактного музея. Кстати, Вера Витальевна не только видит в этом помещении гостиную, но и мечтает ее создать и открыть. . Сегодня уже ведутся работы по составлению сметы и при народном отклике и помощи, Благовещенск сможет обрести новое историческое мистическое пространство для встреч, общения, выступлений, знакомства с историей и мозговыми штурмами будущего. . Если вернуться к самим подземным помещениям, то здесь тоже полно легенд и мифов о том, под что использовались эти казематы. Помимо кладовых под дрова, здесь был карцер для воспитанников. И если телесные наказания для старших классов гимназий были запрещены ещё в 1864 году, то они активно применялись к остальным классам Мужской Гимназии вплоть до 1904 года. . По одной из легенд, подвалы Гимназии были востребованы как в смутные времена «гамовского мятежа», так и во время интервенции и даже в годы «ежовских репрессий». . ПРОДОЛЖЕНИЕ в комментах ⤵️⤵️⤵️
Просмотров всего: 62